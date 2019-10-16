«الرئاسي» يطالب مجلس الأمن بإدراج حفتر في قائمة العقوبات

طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجلس الأمن الدولي بإدراج القائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر، ضمن قائمة لجنة العقوبات المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011.
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طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجلس الأمن الدولي بإدراج القائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر، ضمن قائمة لجنة العقوبات المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011.
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يا ما أصح مؤخراتكم يا فاسدين يا خنازير. انتم كلكم لو فيه قانون ما فيكمش تيس واحد يقدر يتحصل علي شهادة براءة. و باذن الله ستسحب منكم يا خنازير الجنسيه الليبيه التي لم تشرفونا. يا انذال مجلس الامن من امتي يناصر في المليشيات و المرتزقه يا سفهاء ؟؟؟ باذن الله جايكم غضب من الليبيين لن تروا مثله يا فروخ الكلب يا انذال
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