«الرئاسي» يطالب مجلس الأمن بإدراج حفتر في قائمة العقوبات

طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجلس الأمن الدولي بإدراج القائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر، ضمن قائمة لجنة العقوبات المنشأة بالقرار رقم 1970 لسنة 2011.

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