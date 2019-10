الاتحاد الأوروبي: يجب محاسبة المتسببين بجرائم حرب في ليبيا

المتوسط:

أعلن الاتحاد الأوروبي، ضرورة مساءلة المتسببين بجرائم حرب في ليبيا، مشدداً على إنهاء الأزمة من خلال حل سياسي فقط ، وعودة جميع أطراف النزاع إلى المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الوضع في ليبيا مستمرٌ في التدهور بعد نحو نصف عام من تجدد الاشتباكات التي تسببت في مزيد من المعاناة للشعب الليبي، مطالبا جميعَ الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

