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الاتحاد الأوروبي: يجب محاسبة المتسببين بجرائم حرب في ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن الاتحاد الأوروبي، ضرورة  مساءلة المتسببين بجرائم  حرب في ليبيا، مشدداً على إنهاء الأزمة من خلال حل سياسي فقط ، وعودة  جميع أطراف النزاع إلى المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الوضع في ليبيا مستمرٌ في التدهور بعد نحو نصف عام من تجدد الاشتباكات التي تسببت في مزيد من المعاناة للشعب الليبي، مطالبا جميعَ الأطراف باحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وضمان  حماية المدنيين، ومحاسبة  المسؤولين عن جرائم الحرب.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • انتم تعرفونهم جيدا و لكنكم مستفيدين منهم زي الارهابي بادي و الشركسي و البقره و كاره و الككلي و جويلي و معيتيق و دبيبه و المشري و الغرياني و السراج و السوبحلي. و الصندوق و القصب و الكلب الاسود شعبان هديه. ابدؤوا بمحاسبة هالمجرمين حتي تكونوا فوق مستوي الشبهات

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