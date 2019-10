المتوسط:

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء إن ليبيا أصبحت قاعدة أساسية للإرهابيين.

وفى الشأن السورى، أضاف لافروف، أن ممارسات التحالف الدولي في سوريا تدفع الأكراد نحو الانفصال، مؤكدا أن بلاده ستدعم التعاون الأمني بين سوريا وتركيا على الحدود المشتركة بينهما.

The post وزير خارجية روسيا: ليبيا أصبحت قاعدة للإرهابيين في شمال أفريقيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية