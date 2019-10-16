إرجاء تنفيذ مشاريع جديدة بالجفرة للعام القادم

بنغازي-العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني يوم الثلاثاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء ببنغازي مع عضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة إسماعيل الشريف المشاريع المزمع تنفيذها من قبل الحكومة في الجفرة في كافة القطاعات خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

وشدد الثني على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تخص الصيانات وتأجيل الإنشاءات إلى العام القادم نظرا لقرب انتهاء السنة المالية.

وبحث الاجتماع إمكانية صيانة ملعب الجفرة البلدي وإدراجه ضمن المشاريع المستهدفة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

كما بحث آلية صيانة الدفعة الثانية من سيارات شركة الخدمات العامة بعد إتمام صيانة الدفعة الأولى.

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