وزير «خارجية المؤقتة» يُسلم رسالة من «صالح» إلى رئيس برلمان أوروبا

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي إبراهيم الحويج، إلى مقر البرلمان الأوروبي بناء على دعوة رسمية قدمت إليه لإجراء مباحثات رسمية مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

ويُسلم وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج، رسالة من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، إلى رئيس البرلمان الأوروبي.

ويعقد الحويج، جملة من المؤتمرات الصحفية واللقاءات مع مختلف الكتل السياسية الأوروبية.

