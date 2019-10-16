مؤسسة الموارد المائية بالحكومة المؤقتة تبحث في حل أزمة المياه في طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاصّ

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية المؤقتة، عوض الدرسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مشاريع المياه والصرف الصحي بطبرق، حيث تشهد طبرق أزمة مياه حادة، ومشاكل متعلقة بالصرف الصحي.

وناقش الدرسي، إمكانية حفر العديد من الآبار الجوفية الخاصة بمحطات التحلية، وكذلك مشروع صيانة محطة تنقية المياه الرئيسية بمنطقة العودة ومحطات الرفع داخل المدينة.

وبحث الدرسي مع بوالخطابية مشاريع محطات التحلية (RO) الموجود بالفروع البلدية التابعة لطبرق التي سيتم تسليمها للمجلس التسييري، إضافة إلى مشاريع مد خطوط جديدة للمياه والصرف الصحي، والتي ستساهم في حل الكثير من المشاكل التي تواجه البلدية.

وحضر الاجتماع عضو المجلس هاشم أمصادف ووكيل ديوان البلدية المكلف مسعود الوهراني ومدير مكتب العقود اسماعيل ابراهيم ومدير شركة الكهرباء محمد المبري.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمامات مؤسسة الموارد المائية بحل الكثير من مشاكل المياه والصرف الصحي في كل البلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24