الأرصاد: طقس مغيم وتوقعات بسقوط أمطار

أعلن المركز الليبي للأرصاد الجوية، عن الحالة الجوية السائدة والمتوقعة الوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ثلاثة أيام القادمة اعتباراً من اليوم الاربعاء 2019/10/16م.

وأوضح المركز في نشرته اليومية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مغيم على أغلب المناطق خاصة مناطق الشمال الغربي مع فرصة سقوط أمطار من حين لأخر تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي وبعض مناطق الوسط والجنوب الغربي، ومتوقع أن تشمل يوم الجمعة مناطق أقصى الجنوب (مرزق –القطرون-غات وما جاورها)، وتبقى درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال مابين (24 – 30) مْ، وتتراوح على مناطق الوسط والجنوب الغربي مابين (29 – 34) مْ بينما تبقى مرتفعة نسبيا هذا اليوم ويوم الغد على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح مابين (35 – 38) مْ

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا