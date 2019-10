المتوسط:

أعلنت الكتيبة 160 مشاة التابعة للجيش، تأمين مدخل سبها الشرقي.

وأوضحت الكتيبة في تدوينة لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، أنه تم تأمين بوابة مدخل سبها الشرقي المعروفة ببوابة مستودع سبها النفطي الواقعة في الطريق الرابط بين بلدة تمنهنت ومدينة سبها.

وكانت الكتيبة قد أكدت في أكثر من منشور تسيير دوريات ثابتة ومتحركة لتأمين مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية.

