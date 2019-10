المتوسط:

أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادى الحويج، أن ليبيا والاتحاد الأوروبي في صف واحد لمواجهة الإرهاب.

وطالب الحويج، الاتحاد الأوروبي بالعمل مع ليبيا لوقف الإرهاب وتجفيف منابعه، داعيا الأوروبيين إلى التعاون معهم لتحقيق السلام، مؤكداً أن الإسلام لا علاقة له بما يرتكبه الإرهابيون من جرائم.

