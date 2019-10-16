بحضور صنع الله وبومطاري.. الكبير يشارك في اجتماع مع وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن

ليبيا – ‎شارك الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس أمس الثلاثاء في اجتماع عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية.

الإجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصرف دعم وتطوير قطاع النفط في ليبيا وزيادة معدلات الإنتاج في إطار خطة خماسية 2020-2024 وتوفير الموارد المالية اللازمة.

وتم عرض لمحة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية وأهم النتائج المتحققة والخطوات المطلوبة لتعزيز جهود مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالخصوص كما تم وضع آلية وإطار لتعزيز الشفافية في نشر البيانات.

وحضر الإجتماع مساعد وزير الخارجية الامريكية ومساعد وزير الخزانة الامريكية ومساعد وزير الطاقة الامريكية ومن الجانب الليبي وزير التخطيط ووزير المالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وسفير ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية وممثلي عن صندوق النقد والبنك الدوليين وبحضور الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي.