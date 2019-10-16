استعدادات لتنظيم معرض ليبيا لسوق الدواء

تستعد هذه الأيام النقابة العامة لصيادلة ليبيا لتنظيم معرض ليبيا لسوق الدواء والمستلزمات الطبية الذي سينظم في مدينة مصراتة أيام الواحد والعشرين والثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.

ودعت النقابة كافة الأطباء والعناصر الطبية والصيادلة وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية والمصحات للمشاركة في المعرض في أقرب وقت لضمان حجز مساحة داخل المعرض وإعداد الدعاية والإعلان التي تتضمن طباعة شعار الشركات وتجهيز الأجنحة الخاصة بهم.

ويهدف المعرض لتعزيز التعاون بين الشركات وتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد قاعدة بيانات مشتركة من شأنها تعزيز وتحسين سوق الأدوية في ليبيا وتشجيع القطاع الخاص.

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