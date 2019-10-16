الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، دعوته للأطراف الليبية بضرورة إنهاء الأعمال القتالية والعودة إلى المفاوضات السياسية برعاية الأمم المتحدة.

واستنكر الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره، مقتل ثلاث فتيات شقيقات إثر قصف على منزلهن في منطقة الفرناج بطرابلس يوم الإثنين الماضي، قائلا “العنف المتصاعد في ليبيا أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، الغارات الجوية التي نفذت في المناطق الحضرية في طرابلس وحولها تسببت في مزيد من المعاناة للسكان الليبيين”.

وأكد الاتحاد الأوروبي، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وبوجه خاص ضمان حماية المدنيين، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب مسؤولية كاملة.

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