«تنسيقية المرأة» تبحث سبل تمكين السيدات في جميع المجالات

عقدت المدير العام لتنسيقية تمكين المرأة، دكتور فادية البرغثي، اجتماعا موسعا مع مكتب (ودان ) التابع لتنسيقية المرأة لدعم ثورة الكرامة.

وأوضحت البرغثي، أن الاجتماع تمحور حول تمكين المرأة في جميع المجالات التي تخص المرأة، مشيرة إلى أن ردود الفعل كانت ممتازة جدا لتشجيع المرأة التي عانت الكثير والكثير.

وأعربت البرغثي، عن شكرها للقائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر، لدعمه المرأة ورفع كفاءتها.

