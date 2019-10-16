عمليات الكرامة: القبض على أحد عناصر داعش خلال عملية نوعية

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نوعية.

وقال المركز في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “انتشار مكثف للميليشيات بتاجوراء وتفتيش دقيق وذلك أثر العملية النوعية التي قام بها ابطال القوات الخاصة مجموعة 004 من الغرارات وسوق الجمعة تم على إثرها القبض على أحد الدواعش من القيادات الارهابية حيث تم نقله إلى قواتنا وتسليمه. لأحد المحاور والآن وصل إلى بنغازي”، بحسب تعبيرهم.

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