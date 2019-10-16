وزارة الاقتصاد والصناعة ترفع الدعم عن الكيروسين

أصدر السيد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض الدكتور علي العيساوي قراره رقم (451) لسنة 2019 والذي قضى في مادته الاولى بتحديد سعر مادة الكيروسين للاغراض التجارية والصناعية بسعر 850 درهم للتر الواحد، وهو سعر تكلفة الانتاج فيما بقى سعر الكيروسين للاستهلاك المنزلي بالسعر السابق الى حين رفع الدعم العيني واستبداله بالنقدي عن باقي المنتجات مثل البنزين والديزل والذي سيصدر قريباً.
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قناة ليبيا الاقتصادية
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