قريبًا.. تنظيم معرض ليبيا لسوق الدواء

المتوسط:

تنظم النقابة العامة لصيادلة ليبيا تنظيم معرض ليبيا لسوق الدواء والمستلزمات الطبية الذي سينظم في مدينة مصراتة أيام الواحد والعشرين والثاني والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.

كما دعت النقابة كافة الأطباء والعناصر الطبية والصيادلة وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية والمصحات للمشاركة في المعرض في أقرب وقت لضمان حجز مساحة داخل المعرض وإعداد الدعاية والإعلان التي تتضمن طباعة شعار الشركات وتجهيز الأجنحة الخاصة بهم، إذ يهدف المعرض لتعزيز التعاون بين الشركات وتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد قاعدة بيانات مشتركة من شأنها تعزيز وتحسين سوق الأدوية.

