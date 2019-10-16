«الاقتصاد» ترفع الدعم عن الكيروسين للأغراض الصناعية.. وتبقيه للاستهلاك المنزلي

رفعت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، الدعم عن سعر الكيروسين المستخدم في الأغراض الصناعية والتجارية.

وحددت الوزارة سعر الكيروسين بـ 850 درهما للتر الواحد، وهو سعر تكلفة الإنتاج، حسب ما جاء في المادة الأولى للقرار رقم 451 لسنة 2019، الذي وقعه وزير الاقتصاد، علي العيساوي، في تاريخ 13 أكتوبر الجاري.

وأبقت الوزارة سعر الكيروسين للاستهلاك المنزلي بالسعر السابق، إلى حين رفع الدعم العيني واستبداله بالنقدي، الذي قالت إنه سيصدر قريبا مع باقي المنتجات مثل البنزين والديزل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا