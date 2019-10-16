القبض على عنصر من داعش إثر عملية نوعية للقوات الخاصة بمنطقة الغرارات بطرابلس

طرابلس-العنوان

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الأربعاء إن القوات المسلحة ألقت القبض على أحد عناصر داعش إثر عملية نوعية نفذتها مجموعة 004 التابعة للقوات الخاصة داخل منطقة الغرارات المجاورة لقاعدة معيتيقة وسوق الجمعة.

وأكدت الغرفة، أن الإرهابي جرى نقله من أحد محاور طرابلس إلى بنغازي. ولم يشر المركز إلى هوية الإرهابي، لكنها أكدت وصوله إلى بنغازي بعد القبض عليه.

وأفاد المركز، أن مجموعات مسلحة بتاجوراء أجرت عملية تفتيش واسعة ودقيقة إثر العملية النوعية التي قامت بها مجموعة الصاعقة.

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