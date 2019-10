المتوسط:

دعت غرفة عمليات الجيش ميليشيات الوفاق، إلى اغتنام مبادرة القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بتسليم أسلحتها.

وأوضحت الغرفة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن مليشيات الوفاق مـُـنيت بخسائر فادحة كما تم القضاء على أغلب قياداتها الميدانية، مشيرة إلى أنه مع اقتراب الحسم فإن تعزيزات عسكرية تصل تباعا إلى محاور القتال، للمشاركة في إنجاز عملية التحرير الشامل للوطن.

