محافظ مصرف ليبيا المركزي يشارك في اجتماع رفيع المستوى بواشنطن

‎شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير أمس الثلاثاء في اجتماع رفيع المستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية.

ضم الاجتماع مساعد وزير الخارجية الامريكية ومساعد وزير الخزانة الامريكية ومساعد وزير الطاقة الامريكية ومن الجانب الليبي وزير التخطيط ووزير المالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وسفير ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية وممثلي عن صندوق النقد والبنك الدوليين وبحضور الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي.

وتناول الاجتماع دعم وتطوير قطاع النفط في ليبيا وزيادة معدلات الإنتاج في اطار خطة خماسية 2020-2024 وتوفير الموارد المالية اللازمة، كما تم عرض لمحة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية وأهم النتائج المتحققة والخطوات المطلوبة لتعزيز جهود مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالخصوص، كما تم وضع آلية وإطار لتعزيز الشفافية في نشر البيانات.

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