المحجوب: التوافق بين تركيا وجماعة الإخوان يجعل من معركة طرابلس مصيرية بالنسبة لأنقرة

ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش العميد خالد المحجوب إن تركيا لن تتوقف عن دعم الميليشيات المسلحة ، خصوصاً أن معركة طرابلس الراهنة تعد سوقاً رابحة لتصريف بعض صادراتها العسكرية، فضلاً عن أن التوافق بين تركيا وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا يجعل من معركة طرابلس مصيرية بالنسبة لأنقرة.

المحجوب رأى في تصريح خاص لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الثلاثاء أن الحالة الوحيدة لردع تركيا عن مسارها التخريبي في ليبيا هو إرغامها على عدم تصدير السلاح للميليشيات في طرابلس ، مضيفاً:” لكننا لا نأمل أو نسعى لحل مشكلتنا على حساب الآخرين ومعركة تحرير طرابلس من قبضة الإرهاب خضناها من البداية وأعلنا قدرتنا على حسمها”.

وحول إمكانية فرار عناصر من تنظيم داعش من سوريا إلى ليبيا،علّق المحجوب:”ندرك ذلك، وهناك أكثر من منفذ يمكن لتلك العناصر التسلل لليبيا عبره، كمطاري مصراتة وزوارة، وكلاهما يقع تحت سيطرة حكومة الوفاق،لكن أخبار الانتصارات التي نحققها وتصفيتنا للعناصر الإرهابية التي سبقتهم لبلادنا قد تجعلهم يتراجعون عن الفكرة”.

ونوّه المحجوب إلى أن نتائج الضربات التي وجهتها أفريكوم في الجنوب بالتنسيق مع حكومة الوفاق قد تصب نتائجها في صالح القيادة العامة للجيش الوطن ، قائلاً :”رغم قدرتنا على تغطية كل الجبهات، فإن الضربات الأخيرة لأفريكوم التي أدت إلى مقتل 47 عنصراً إرهابياً بمناطق الجنوب قلل الضغط علينا ومهد الطريق لضرباتنا البرية هناك،وهو ما أسهم أيضاً في عدم تشتتنا وتركيزنا على التقدم أكثر في معركة العاصمة”.

مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش أبرز أن الضربات الأميركية تعد اعترافاً صريحاً بوجود عناصر إرهابية بالجنوب ما عزز مصداقية الجيش وصورته أمام الرأي العام العالمي الذي سبق وسدد ضربات استهدفت عناصر إرهابية.

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