منظمات عالمية تُحيي يوم الغذاء في ليبيا

تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي باليوم العالمي للأغذية في ليبيا، وذلك عبر مبادرات تهدف للقضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وبهذه المناسبة، أكد مسؤول منظمة “الفاو” في ليبيا، محمد العنسي، أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تؤمن بأهمية الاستثمار في الأغذية والزراعة من أجل مستقبل أفضل بالتعاون الوثيق مع شركائها.

ودعا العنسي الطلبة في ليبيا للمشاركة في مسابقة ملصقات يوم الأغذية العالمي لتتمكن المنظمة من معرفة تطلعاتهم لبرامجها المستقبلية.

ومن جانبه، أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي، سامر عبد الجابر، استمرار التنسيق مع منظمة “الفاو” والجهات الليبية المعنية لتنفيذ مشاريع وخطط من شأنها تعزيز مستوى الأمن الغذائي في ليبيا، لافتاً إلى بدء التنسيق مع وزارة التعليم بشأن تنفيذ مشروع التغذية المدرسية في ليبيا.

وأشرف برنامج الأغذية العالمي على إقامة مخيّم صيفي للتغذية السليمة في طرابلس، شهر سبتمبر الماضي، شارك فيه 600 طالب، وتضمن سلسلة من النشاطات التي تهدف إلى نشر الوعي بالتغذية السليمة.

وأشار بيان مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن هذا المخيّم يُعتبر جزءا من برنامج أوسع للتغذية المدرسية، والذي من المُتوقع أن يصل إلى 20 ألف طالب بنهاية هذا العام.

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