“مواصلات الوفاق” تبحث مشروعات البنية التحتية

بحث وزير المواصلات في حكومة الوفاق ميلاد معتوق، أمس الثلاثاء، مشروعات تنمية البنية التحتية المتعلقة بالقطاع مع وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساي بحضور المدير التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار.

وتطرق معتوق والعيساوي خلال الاجتماع للمشاريع المتوقفة في مطار طرابلس الدولي والطريق البري الرابط بين امساعد وراس جدير وإمكانية تمويلها من خارج الخزانة العامة عن طريق مستثمرين أجانب بتنظيم هيئة تشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية برئاسة وزارة الاقتصاد لمتابعة المشاريع عبر لجان فنية فرعية من بينها مشروع مترو الأنفاق الذي أعلنت عنه قبل أشهر وزارة الاقتصاد بتكلفة عشرة مليارات يورو، كما تضمن الاتفاق على عقد اجتماعات لدراسة باقي المشروعات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الخاصة بالطرق والجسور.

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