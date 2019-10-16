امغيب: السراج يقدم النفط هدية لهذه الدول

جدد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، تأكيده على أن الشعب الليبي ليس أمامه أي خيار إلا مساندة الجيش الليبي.

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “حكومة فايز السراج تقدم النفط وكل مقدرات الشعب الليبي هدية لدول لا يهمها ابداً أن تكون على خريطة العالم دولة اسمها ليبيا، فقط من أجل أن يبقى السراج وعصابته في السلطة، هذه الدول الآن تغض الطرف عن تهريب أفراد وقيادات تنظيم داعش مع أسلحة وذخائر بإعداد وكميات كبيرة إلى ليبيا من أجل هذه الصفقة التي ستكون برعاية صنع الله والكبير، تذكروا أن لا خيار أمام الشعب الليبي إلا مساندة الجيش ليسيطر على العاصمة طرابلس في أسرع وقت ممكن”، بحسب قوله.

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