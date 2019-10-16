اخبار ليبيا الان

مؤسسة النفط وشركة الزاوية تعقدان الاجتماع الفني الثاني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت الإدارات الهندسية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع الفني الثاني لهذا العام مع شركة الزاوية لتكرير النفط.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة في مدينة الزاوية مطلع الأسبوع الجاري الخطط المستقبلية والمشروعات المقترحة والميزانيات المتعلقة بالعام المقبل.

كما تطرق مديرو الإدارات والأقسام للمشروعات القائمة حاليا ودراسة المنتجات الحالية وتناول مدير عام الصناعات النفطية السيد عياد الزناد الآثار السلبية من تأخر اعتماد الميزانيات المقررة وفقا للمشاريع المطروحة.

ومن جانبه، شدد رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية علي قنوص على ضرورة الانتهاء من المشروعات القائمة تحت الإنجاز مستعرضا ماتم العمل عليه طيلة العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك