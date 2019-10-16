مؤسسة النفط وشركة الزاوية تعقدان الاجتماع الفني الثاني

عقدت الإدارات الهندسية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع الفني الثاني لهذا العام مع شركة الزاوية لتكرير النفط.

ونوقش في الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة في مدينة الزاوية مطلع الأسبوع الجاري الخطط المستقبلية والمشروعات المقترحة والميزانيات المتعلقة بالعام المقبل.

كما تطرق مديرو الإدارات والأقسام للمشروعات القائمة حاليا ودراسة المنتجات الحالية وتناول مدير عام الصناعات النفطية السيد عياد الزناد الآثار السلبية من تأخر اعتماد الميزانيات المقررة وفقا للمشاريع المطروحة.

ومن جانبه، شدد رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية علي قنوص على ضرورة الانتهاء من المشروعات القائمة تحت الإنجاز مستعرضا ماتم العمل عليه طيلة العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية