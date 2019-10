خلال زيارتهم لواشنطن.. “الكبير” و”صنع الله” يبحثان دعم وتطوير قطاع النفط

المتوسط:

‎شارك الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الثلاثاء، في اجتماع رفيع المستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأمريكية

وأوضح المركز الإعلامي للمصرف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن الاجتماع تناول دعم وتطوير قطاع النفط في ليبيا وزيادة معدلات الإنتاج في أطار خطة خماسية 2020-2024 وتوفير الموارد المالية اللازمة، كما تم عرض لمحة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية وأهم النتائج المتحققة والخطوات المطلوبة لتعزيز جهود مصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالخصوص، كما تم وضع آلية وإطار لتعزيز الشفافية في نشر البيانات.

وأفاد المكتب الإعلامي، بأنه شارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخزانة الأمريكية، ومساعد وزير الطاقة الأمريكية، ومن الجانب الليبي شارك وزير التخطيط ووزير المالية، وسفير ليبيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وممثلي عن صندوق النقد والبنك الدوليين وبحضور الإدارات ذات العلاقة بمصرف ليبيا المركزي.

