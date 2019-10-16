إنقاذ 90 مهاجرا بالقرب من سواحل الخمس

أعلنت القوات البحرية الليبية، إنقاذ (90) مهاجر غير شرعي على متن قارب مطاطي، على بعد (95) ميل شمال غرب الخمس.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية، إنه وبناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غ ش أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس -في مهمة بحث وإنقاذ، وذلك يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019م. الساعة 06:00 صباحا، وبعد عملية بحث شاقة وفي ظروف اضطراب شديد للبحر تمكنت الدورية من العثور على قارب مطاطي على متنه عدد (90) مهاجر غير شرعي من بينهم (7) نساء، منهم عدد (2) حوامل. وذلك على بعد (95) ميل شمال غرب الخمس، حيث تم التوجه بالمهاجرين إلى نقطة الحميدية لحرس السواحل قطاع طرابلس، وتم تقديم المساعد الإنسانية والطبية اللازمة.

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