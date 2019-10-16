ضبط مخزن للخمور والحشيش بمنطقة بوهديمة في بنغازي

تمكن أعضاء قسم التحريات بالإدارة العامة للبحث الجنائي من ضبط مخزن للخمور المستودرة ومخدر الحشيش في منطقة بوهديمة بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالإدارة وليد العرفي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إنه بعد ورود معلومات عن وجود مكان يستخدم كمخزن لتخزين الخمور المستوردة ومخدر الحشيش، وبعد البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات تم أخذ الأذن من الجهات المختصة لمداهمة المكان.

وأوضح العرفي، أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الخمور المستوردة ومخدر الحشيش مُعد للبيع والترويج، مشيرًا إلى مصادرة الممنوعات، وتكليف أعضاء التحريات بمتابعة الأجراءات والبحث والتحري لضبط أصحاب الممنوعات.

وكان ضباط قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي ضبطوا أمس الثلاثاء متهما بالاتجار في المخدرات والخمور، حيث عثر بحوزته على ثلاثة كيلو غرامات حشيش و90 زجاجة خمر.

وداهمت القوات المكان، حيث ضبطت المتهم ومعه تلك الممنوعات، إضافة إلى أدوات تستخدم في تجهيز المخدرات، وعند دخول القوة إلى الكشك المجاور للمكان، بدأ أحد الأشخاص في إطلاق النار عليها، إلا أنه لم تقع أية إصابات.

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