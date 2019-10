قيادي بالجيش: ميليشيات الوفاق أصبحت في موقف ضعيف حاليًا

المتوسط:

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد، خالد المحجوب، أن رئيس أركان ميليشيات الوفاق محمد المهدي عقد اجتماعا منذ يومين مع مجموعة من قادة المحاور وعدد من المليشيات وضابط تركي لبحث كيفية السيطرة على الطيران في طرابلس.

وأشار المحجوب، في تصريح خاص لـ “المتوسط” أن الحوار يتركز على شكوى القوات التابعة للوفاق من الطيران (الحربي)، وقالوا إنه لابد من وقف طيران الجيش بأي طريقة”.

وأشار المحجوب إلى أن ميليشيات الوفاق أصبحت في موقف ضعيف ما جعلها بحاجة لفبركة الأخبار مستشهدا بما حدث أمس الاثنين من اتهام للقوات المسلحة بضرب المدنيين في محاولة لوقف تقدم القوات المسلحة صوب العاصمة طرابلس.

