حكومة الوفاق ترفع الدعم عن مادة الكيروسين المستخدم في التجارة والصناعة

طرابلس-العنوان

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق اليوم الأربعاء رفع الدعم عن مادة الكيروسين المستخدم في الأغراض التجارية والصناعية، مشيرة إلى أن السعر سيبقى على حاله للاستهلاك المنزلي.

وأصدر وزير الاقتصاد المفوض بالحكومة علي العيساوي قرارًا يقضي بتحديد سعر مادة الكيروسين للأغراض التجارية والصناعية بـ850درهمًا للتر الواحد. وأشارت الوزارة إلى أن السعر الحالي هو سعر تكلفة الإنتاج.

وأكدت الوزارة أن سعر الكيروسين المستخدم للاستهلاك المنزلي سيظل كما هو عليه إلى حين رفع الدعم العيني واستبداله بالنقدي عن باقي المنتجات مثل البنزين والديزل.

وكشفت الوزارة أن رفع الدعم العيني عن البنزين والديزل واستبداله بالنقدي سيصدر قريبا.

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