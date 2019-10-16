حرس السواحل ينقذ 90 مهاجرا شمال غرب الخمس

أنقذ حرس السواحل 90 مهاجرا غير شرعيين أغلبهم من الصومال كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 95 ميلا شمال غرب مدينة الخمس.

وأوضح الناطق باسم البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن من بين المهاجرين سبع نساء، اثنتان منهن حامل.

وأشار إلى توجيه المهاجرين لنقطة الحميدية لحرس السواحل قطاع طرابلس، حيث وصلوا إليها صباح اليوم الأربعاء، وقدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

ولفت إلى أنهم ينتظرون وصول حافلات أحد مراكز الإيواء لتسلمهم، وقد تم إعلام الجهات ذات العلاقة بالخصوص.

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