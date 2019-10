المتوسط:

تـمكنت وحـدة الـتحري والـقبض بـفرع الإدارة الـعامة الـدعم الـمركزي تـاجوراء مـن الـقبض عـلى أحـد مـروجي الـمخدرات لـيبي الـجنسية، والـذي يـمتهن تـرويج الـمخدرات نـوع أقـراص هـلوسة.

وتم اتـخاذ الاجـراءات الـقانونية حـياله وتـم إحـالته لـمكتب مـكافحة الـمخدرات تـاجوراء مـن حـيث الاخـتصاص.

