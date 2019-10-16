الثني يتابع سير عمل مشاريع الحكومة في بلدية طبرق

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أمس، سير عمل مشاريع الحكومة في بلدية طبرق، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه ببنغازي مع عضو مجلس النواب عن البلدية، مفتاح الشاعري، وبحضور وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف.

وحسب موقع الحكومة، فقد تطرق الاجتماع إلى المشاريع المحالة إلى وزارة الحكم المحلي من قبل البلدية، كصيانة مبنى البلدية، ومبنى الخزانة.

كما تم بحث المختنقات والمشاريع المزمع تنفيذها في منطقة الجغبوب.

هذا وقدم الشاعري للثني مقترحا بإنشاء المركز الليبي للنظم والمعلومات، ومقترحا لإنشاء بلدية مرسى الدفنة.

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