وزير خارجية فرنسا يطالب بضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات، مؤكدا أن الأطراف الفاعلة في الملف الليبي، باتت مقتنعة بحقيقة أنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الليبية.

وقال لودريان، في حوار مع موقع “الدبلوماسية الفرنسية”، الأربعاء، أنه كي يتحقق هذا المسار السياسي، يتعين تنظيم مؤتمر دولي مع جميع المعنيين، هدفه حث الليبيين على تحديد جدول زمني للانتخابات، مشترطا الامتثال لحظر الأسلحة، وعقد هدنة ثم وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وجيش وطني ليبي موحد.

