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أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الأربعاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انخفضت أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في افتتاح السوق الموازية اليوم الأربعاء، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاربعاء 16 -10 -2019 مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة: 

  1 دولار = 4.190 دينار ليبي

 1 يورو = 4.550 دينار ليبي 

1 جنيه استرليني 5.110 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.700 دينار تونسي (بن قردان)   

حوالات دبي وتركيا = 4.140 دينار ليبي

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء فتعتبر مستقرة مع انخفاض أو ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي: 

الدولار الامريكي = 1.4079 دينار ليبي  

اليورو: 1.5558 دينار ليبي 

الجنيه الاسترليني 1.7989 دينار ليبي 

الفرنك السويسري = 1.4119 دينار ليبي     

100 ين ياباني = 1.29 دينار ليبي 

الريال السعودي = 0.3753   دينار ليبي 

الدرهم الاماراتي = 0.3833 دينار ليبي 

الدينار التونسي = 0.4951 دينار ليبي

 الدرهم المغربي = 0.1459 دينار ليبي 

 الليرة التركي = 0.238 دينار ليبي 

 الايوان الصيني = 0.1985 دينار ليبي

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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