القائم بالأعمال في السفارة البريطانية يجري أول زيارة له إلى طرابلس

طرابلس-العنوان

أجرى القائم بالأعمال في السفارة البريطانية أول زيارة إلى طرابلس منذ توليه مهامه الجديدة في سبتمبر الماضي.

وكشف نيكولاس هوبتون اليوم الأربعاء عن عقده مجموعة من الاجتماعات الهامة في أول زيارة له إلى طرابلس منذ توليه مهامه الجديدة.

وقال في تسجيل مصور نشرته السفارة البريطانية، “يسرني أن أكون في ليبيا لأول مرة، حيث عقدت مجموعة من الاجتماعات الهامة”.

وأضاف، “لقد قمت بجولات مفيدة داخل طرابلس وأتمنى أن أزور مدنًا ليبية أخرى شرقًا وغربًا وجنوبًا”.

وأكد هوبتون، أن من أوليات بريطانيا في ليبيا العمل مع جميع الأطراف من أجل بناء مزدهر لكل الليبيين.

وأعرب هوبتون عن تطلعه للعمل إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية