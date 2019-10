برلماني: ضربات «أفريكوم» لا تستطيع القضاء على الإرهاب في الجنوب

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، أن ضربات القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، رغم أهمية نتائجها، لا تستطيع القضاء على الإرهاب.

وأضاف السعيدي، في تصريح صحفي، الأربعاء، أن أهالي الجنوب يعتمدون بشكل رئيسي على الجيش، في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه رغم امتداد الحدود الجنوبية لأكثر من ألفي كيلومتر، يمكن للجيش والأهالي القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، أو أي عناصر متطرفة، شريطة توافر الدعم المالي، وهو أمر غير متحقق حاليا، نظرا لمحدودية ميزانية الحكومة المؤقتة.الماضي، الأولى استهدفت محيط مدينة مرزق جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، تبعتها بغارة قتل فيها 11 شخصا، فيما أسفرت الغارة الثالثة عن مقتل 17 عنصرا إرهابيا، كما أسفرت الرابعة عن مقتل 7 عناصر.

