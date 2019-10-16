نقابة المعلمين بني وليد تنضم إلى الاعتصام حتى تلبية مطالبهم

أكدت نقابة المعلمين بمدينة بني وليد، أمس، على ضرورة الدخول في اعتصام مفتوح وشامل أسوة بأغلب المدن في البلاد، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر النقابة بالمدينة.

وقال رئيس النقابة، أحمد معتوق، لقناتنا، إن النقابة وجهت دعوة للمعلمين كافة لحضور التجمع الذي سيعقد في اليومين القادمين، والذي سيتم خلاله الإعلان عن اعتصام شامل في مختلف المؤسسات التعليمية بالمدينة، مشيرا إلى أن هذا الاعتصام يهدف إلى المطالبة بحقوق المعلمين المشروعة التي تجاهلتها الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية، والتي تؤمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة أثناء العمل، وفي حالات العجز والتقاعد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا