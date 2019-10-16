اختتام التظاهرة الرياضية العسكرية بطبرق

اختتمت بمدينة طبرق مساء أمس الثلاثاء، التظاهرة الرياضية تحت شعار “الرياضة تجمعنا” والتي نظمها الاتحاد العسكري العام تحت إشراف رئيس الاتحاد العسكري العام اللواء-هاشم بورقعة.

وتخللت التظاهرة مشاركات وعروض فنية وغنائية متنوعة من بينها مشاركات من مفوضية الكشافة وجمعية الهلال الأحمر ومنظمة دار السلام والمركز الدولي اتش دي ميديا ومنظمة نجوم المستقبل.

كما وقام سلاح الجو الليبي بعروض في سماء مدينة طبرق، واقيمت مباراة في كرة القدم لين فريقي نادي المروج والصقور والتي انتهت بتتويج نادي المروج بكأس البطولة عندما تفوق على نادي الصقور وتفاعل الجمهور مع المباراة مما اعطى مذاقا خاص بإنجاح المسابقة وتم توزيع جوائز وشهادات التقديرية.

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