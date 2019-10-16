عودة مشكلة تكدس القمامة ببلدية طرابلس

عادت مشكلة تكدس القمامة داخل شوارع العاصمة طرابلس وخاصة في نطاق بلدية طرابلس وما يتبعها من مناطق وذلك بسبب عودة مشاكل عدم وجود مكب تفرغ فيه سيارات القمامة حمولاتها.

ولاحظ المواطنون تكدس أكياس القمامة على الأرصفة وأسوار الجهات العامة والمدارس.

وفي اتصال لبوابة أفريقيا مع رئيس مكتب خدمات طرابلس حسين الجمل، الذي أكد بدوره أن الأبواب مغلقة أمام السيارات الخاصة ببلدية طرابلس سواء بمكب أبوسليم أو معيتيقة والذي صرح المسؤولين أو القائمين عليه بأنه خاص بالمنطقة فقط ولا يسمح لأحد بالمجيئ للمكان وتفريغ القمامة فيه.

وتابع الجمل، “أما مكب السواني فهو حسب المزاج يوم يسمح لنا بالدخول واليوم الآخر لا فلهذا نحن كجهاز أو مكتب مستعدين للذهاب لأي مكان للتخلص من هذه الفضلات فقط الدولة تبحث معنا عن حل والا سنواجه الكثير من المشاكل والصعوبات وبالذات مع اقتراب دخول فصل الشتاء وبداية العام الدراسي”.

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