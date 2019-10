المتوسط:

أعلن الجيش المصري، أمس الثلاثاء، إجراء مناورة عسكرية بمنطقة مسؤولة عن تأمين الحدود مع ليبيا، في تدريبات تأتي ضمن تعزيز جاهزية القوات المصرية في مواجهة مخاطر قادمة من البلد المجاور الذي يشهد اضطرابات أمنية وانفلاتات على وقع أزمة سياسية لا مؤشرات على نهايتها.

وكانت قد أحبطت الأجهزة الأمنية المصرية عشرات عمليات التسلل على حدودها مع ليبيا.

