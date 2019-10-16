تنظيم ورشة عمل حول الموازنة العامة للدولة الليبية بالبيضاء

نظم قسم المحاسبة بكلية الاقتصاد في جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء، ورشة عمل حول الموازنة العامة للدولة الليبية، كأداة للرقابة وتقييم الأداء .

الورشة نظمت بمشاركة ورعاية مركز الدراسات المالية والتدريب بوزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة، وتضمنت محاورها أوجه القصور في الموازنة العامة للدولة الليبية، ودور الأجهزة الرقابية في تقييم فعالية الموازنة العامة، بالإضافة إلى الأساليب الحديثة لإعداد الموازنة من خلال البرامج والأداء، كما أن الورشة تهدف إلى عرض الأساس العلمي للموازنة العامة للدولة، وبيان مدى ملاءمة موازنة الأبواب والبنود للتخطيط والرقابة وتحسين الأداء .

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