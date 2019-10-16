افحيمة: من المتوقع حضور عدد كبير من النواب في اجتماع القاهرة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن اجتماع القاهرة المزمع عقده هذا الأسبوع من المتوقع أن يحضره عدد أكبر من النواب ممن حضروا اجتماع القاهرة السابق.

افحيمة أشار خلال مداخلة هاتفية عبر بنامج “أكثر” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن غالبية الأعضاء الذين لم يحضروا اجتماع القاهرة1 وافقوا على ما جاء في بيانه الختامي وهو ما يعتبره مشجعاً لهم على المشاركة في هذا الاجتماع

وأكد عضو مجلس النواب على أنه في حال تمكنوا من جمع غالبية أعضاء مجلس النواب فهذا سيحل الكثير من المسائل المعقدة.

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