إدارة البريقة في طرابلس: الإدارة الموازية غير قانونية

بعثت شركة البريقة في طرابلس اليوم كتابا لموظفيها في المنطقتين الشرقية والوسطى تخاطبهم فيه بعدم الامتثال لقرارات رئيس إدارة الشركة في بنغازي خير الله عبد السلام الذي وصفه الكتاب بالمخالف للقانون.

وشدد الكتاب في خطابه على أن ما قام به خير الله من قرارات تضمنت إعفاء شخصيات قيادية من مناصبها في المنطقتين الوسطى والشرقية مخالف للقانون ولا يعني شيئا.

ووفقا للكتاب فإن إدارة الشركة في طرابلس رفعت شكوى لمكتب النائب العام للنظر في المخالفات التي اعتبرتها البريقة تهدف للسيطرة على أصول الشركة وموجوداتها والعبث بالأموال مؤكدة أن الأمر عند القضاء.

كما أكد الكتاب أن البريقة في طرابلس ستلاحق كافة من يبدي تعاونه مع خير الله وإدارته من خلال تطبيق القانون في ليبيا وخارجها.

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