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إدارة البريقة في طرابلس: الإدارة الموازية غير قانونية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعثت شركة البريقة في طرابلس اليوم كتابا لموظفيها في المنطقتين الشرقية والوسطى تخاطبهم فيه بعدم الامتثال لقرارات رئيس إدارة الشركة في بنغازي خير الله عبد السلام الذي وصفه الكتاب بالمخالف للقانون.

وشدد الكتاب في خطابه على أن ما قام به خير الله من قرارات تضمنت إعفاء شخصيات قيادية من مناصبها في المنطقتين الوسطى والشرقية مخالف للقانون ولا يعني شيئا.

ووفقا للكتاب فإن إدارة الشركة في طرابلس رفعت شكوى لمكتب النائب العام للنظر في المخالفات التي اعتبرتها البريقة تهدف للسيطرة على أصول الشركة وموجوداتها والعبث بالأموال مؤكدة أن الأمر عند القضاء.

كما أكد الكتاب أن البريقة في طرابلس ستلاحق كافة من يبدي تعاونه مع خير الله وإدارته من خلال تطبيق القانون في ليبيا وخارجها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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