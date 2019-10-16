اتفاق جديد مع السلطات المصرية لدخول الليبيين إلى مصر

أعلنت مديرية أمن منفذ امساعد البري، يوم أمس، عن عقد اتفاق جديد مع السلطات المصرية، حول دخول الليبيين من المنطقة الغربية والجنوبية، إلى جمهورية مصر العربية.

وأشار المكتب الإعلامي بالمنفذ، إلى أنه تم الاتفاق على حلحلة مشاكل المواطنين الليبيين من غرب وجنوب ليبيا، والذين منعوا في فترات سابقة من دخول مصر، وذلك بشرط مرورهم على الأجهزة الأمنية بمنفذ امساعد، للتأكد من بياناتهم، وذلك خلال اجتماع عقده مدير منفذ امساعد البري، العقيد عبد الباسط العريبي، مع السلطات الأمنية المصرية بمنفذ السلوم البري.

كما تم التأكيد على أحقية كل مواطن ليبي في أن يحمل معه عشرة آلاف دولار كحد أقصى عند عبوره المنفذ المصري، بشرط إبلاغ السلطات المصرية، وإذا زاد المبلغ عن ذلك سيعرض المسافر نفسه للمساءلة القانونية .

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