بحث وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي والنائبة السياسية بالبعثة الأممية ستيفاني ويليامز، الإصلاحات الاقتصادية “التي ساهمت في استقرار السوق.

وقال العيساوي في لقائه بوليامز، أنهم ماضون في الخطوات التالية للإصلاحات الاقتصادية، ومن ضمنها التعديلات المقترحة لسياسة دعم المحروقات، وتنشيط قطاع الاستثمار، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.

