البحرية الليبية تعلن إنقاذ 90 مهاجرا قبالة الخمس

أعلنت البحرية الليبية إنقاذها 90 مهاجرا غير شرعي من على قارب مطاطي شمال غرب الخمس.

وأفاد المكتب الإعلامي للبحرية، أن من بين المهاجرين سبع نساء، منهم اثنتان من الحوامل، وينحدر ركاب القارب من جنسيات إفريقية مختلفة، أغلبهم من الصومال.

وأفادت البحرية بنقلهم المهاجرين إلى نقطة الحميدية، تقديم المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لهم، إضافة إلى إرسال المرأتين الحوامل إلى إحدى المستشفيات.

و قال المكتب إن المهاجرين ما يزالون في النقطة بانتظار وصول حافلات إحدى مراكز الإيواء العاملة لاستلامهم، بعد إعلام الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أنه سيخلي سبيلهم إذا لم تستلمهم أي جهة.

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين أعلنت في آخر تقرير لها، إنقاذ حرس السواحل الليبي أكثر من سبعة آلاف ومائة مهاجر منذ بداية العام الحالي، ينتمي أغلبهم إلى دول السودان ومالي وساحل العاج والصومال.

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