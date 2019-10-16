«مالية الوفاق» تشكل لجنة لسداد 500 مليون دينار من الدين العام

قرر وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج عبدالرحمن بومطاري، تشكيل لجنة تعمل على تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بسداد 500 مليون دينار من الدين العام، بالإضافة إلى حصر الديون والالتزامات المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي.

وتتشكل اللجنة من 11 عضوا، وينصب عملها على التحقق من الاستقطاعات الضمانية لصالح صندوق الضمان خصما من الميزانية العامة، كما تتولى اقتراح الحلول لتسوية الالتزامات المالية اللازمة ومطابقتها، حسب قرار الوزير رقم (360) لسنة 2019.

وأوكل القرار إلى اللجنة المكلفة وضع تصور وآلية عمل لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 376 لسنة 2019 بشأن تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لسداد الدين العام. وجاء في المادة الثالثة من القرار أن اللجنة تقدم تقريرها إلى وزير المالية المفوض خلال شهر من تاريخ مباشرة أعمالها، حسب ما ذكرت صفحة الوزارة، اليوم الأربعاء، على موقع «فيسبوك».

وأكدت الوزارة أن قرار تشكيل اللجنة يأتي «حرصا من وزارة المالية على استيفاء الاستقطاعات الضمانية لصالح المتقاعدين في إطار العمل المتبادل بين الصندوق والوزارة».

وتنص المادة الرابعة من القرار على العمل به من تاريخ إصداره -في السادس من أكتوبر الجاري- على أن يلغى كل حكم يخالفه، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

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