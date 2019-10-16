امغيب: صنع ألله والكبير مستعدان لتقديم كل مقدرات ليبيا مقابل بقاء السراج وعصابته في السلطة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج تقدم النفط وكل مقدرات الشعب الليبي هدية لدول لايهمها ابداً ان تكون على خريطة العالم دولة اسمها ليبيا فقط من أجل ان يبقى السراج وعصابته في السلطة.

امغيب أوضح في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” اليوم الأربعاء أن هذه الدول الآن تغض الطرف عن تهريب أفراد وقيادات تنظيم داعش مع أسلحة وذخائر بإعداد وكميات كبيرة الى ليبيا من أجل هذه الصفقة التي ستكون برعاية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وإختتم عضو مجلس النواب منشوره بالقول:”تذكروا هذا المنشور جيداً وتذكروا ان لا خيار امام الشعب الليبي إلا مساندة الجيش ليسيطر على العاصمة طرابلس في اسرع وقت ممكن “.

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