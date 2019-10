نقابة المعلمين بني وليد تعلن انضمامها للاعتصام

أكدت نقابة المعلمين بمدينة بني وليد، على ضرورة الدخول في اعتصام مفتوح وشامل أسوة بأغلب المدن في البلاد.

وقال رئيس النقابة، أحمد معتوق، في تصريحات تليفزيونية، إن النقابة وجهت دعوة للمعلمين كافة لحضور التجمع الذي سيعقد في اليومين القادمين، والذي سيتم خلاله الإعلان عن اعتصام شامل في مختلف المؤسسات التعليمية بالمدينة، مشيرا إلى أن هذا الاعتصام يهدف إلى المطالبة بحقوق المعلمين المشروعة التي تجاهلتها الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية، والتي تؤمن لهم ولعائلاتهم حياة كريمة أثناء العمل، وفي حالات العجز والتقاعد.

